Mercato - OM : Ajroudi, McCourt... L'énorme sortie d'Adil Rami sur la vente du club !

Publié le 19 octobre 2020 à 11h45 par A.M.

Voilà plusieurs semaines que la vente de l'Olympique de Marseille fait beaucoup moins parler, mais cela n'empêche pas Adil Rami d'afficher un souhait fort.

Cela fait déjà plusieurs semaines la vente de l'OM semble en stand by. Et pourtant, durant le mois de mai, le binôme composé de Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi a grandement fait parler de lui avec une stratégie de communication agressive, monopolisant l'espace médiatique afin de mettre la pression sur Frank McCourt et le pousser à vendre le club phocéen. Un projet qui semble avoir pris du plomb dans l'aile notamment à cause de désaccords entre les deux hommes. Et pourtant, Adil Rami aurait bien aimé voir l'OM être vendu à un riche investisseur.

Rami milite pour une vente de l'OM