Mercato - PSG : Leonardo peut remercier Jorge Mendes pour ce coup de dernière minute !

19 octobre 2020

Le dossier Danilo Pereira, arrivé en toute fin de mercato au Paris Saint-Germain, impliquerait plusieurs secrets...

Voilà près de deux ans que le Paris Saint-Germain était à la recherche d’un joueur du profil de Danilo Pereira. Depuis le départ de Thiago Motta, le club de la capitale n’a en effet pas eu de véritable numéro 6, au sein de son effectif. C’est désormais chose faite avec l’ancien du FC Porto... qui n’étais pas vraiment un coup prévu, à en croire son agent. « La semaine avant que le marché ne ferme, le PSG, via Leonardo, a trouvé mon approche intéressante et a posé quelques questions » a expliqué Daniel Lorenz, pour le média portugais Record . « Peu après le match de Porto (face à Maritimo), il a contacté directement le club et a trouvé un accord de principe. Ce n’est qu’après ce match face à Maritimo que Danilo a été mis au courant. Cela a été très rapide ».

Danilo Pereira, un coup pas vraiment prévu