Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nom déjà coché par Leonardo pour cet hiver ?

Publié le 19 octobre 2020 à 7h15 par A.C.

Le mercato hivernal ouvrira dans plusieurs semaines, mais Leonardo semble déjà avoir quelques pistes pour renforcer le Paris Saint-Germain.

La fin de mercato a été riche en rebondissements à Paris. Leonardo a en effet sorti quelques coups inattendus comme Alessandro Florenzi et Rafinha, mais a également recruté un profil recherché depuis longtemps, avec Danilo Pereira. Une autre occasion pourrait se présenter, pour le directeur sportif du Paris Saint-Germain. La presse italienne a en effet souvent expliqué ces dernières semaines que le PSG n’aurait pas abandonné la piste Christian Eriksen, déjà envisagée lors du dernier mercato. La situation du Danois à l’Inter se dégraderait et un départ semble désormais inévitable.

Le PSG est là pour Eriksen