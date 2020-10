Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour cette piste de Leonardo, la situation est critique !

Publié le 18 octobre 2020 à 1h45 par A.D.

Alors qu'il peine à emmagasiner du temps de jeu, Christian Eriksen compterait demander son transfert au mois de janvier. Alors que le PSG pourrait profiter de l'aubaine, Antonio Conte a fait passer un nouveau message à son milieu de terrain danois.

Depuis son arrivée à l'Inter, Christian Eriksen ne parvient pas à enchainer les titularisations. Ce qui aurait pu provoquer son départ lors du dernier mercato estival. En effet, Leonardo, directeur sportif du PSG, aurait souhaité profité de la situation de l'international danois pour le récupérer cet été. Alors qu'il défend toujours les couleurs de l'Inter et que son temps de jeu est loin de s'améliorer, Christian Eriksen envisagerait de réclamer son départ au mois de janvier selon Calciomercato.it . Ce vendredi, Antonio Conte avait tenu à clarifier le cas de son numéro 24, expliquant qu'il comptait sur lui même s'il ne pouvait pas lui offrir le rôle qu'il réclame. « Pour moi, il joue avec un profond respect pour l'équipe. Je peux me tromper, mais je suis satisfait de ce que Christian donne à l'équipe, et je pense que lui aussi. Il y aura de la place pour lui comme pour tous les autres. Ce sera une saison longue et éprouvante » .

«Certains font la gueule parce qu'ils veulent jouer numéro 10»