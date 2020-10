Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette piste estivale de Leonardo lui ferait une fleur !

Publié le 17 octobre 2020 à 21h45 par Th.B.

Dans les petits papiers du PSG pour succéder à Thiago Silva, Jerome Boateng n’a pas pu offrir ses services au club parisien, mais pourrait lui servir sur un plateau Christian Eriksen. Explications.

Alors que Jerome Boateng aurait été une piste du PSG cet été dans le cadre de la succession de Thiago Silva, le défenseur du Bayern Munich pourrait compromettre les plans du club de la capitale avec Christian Eriksen. En effet, Leonardo suivrait avec attention l’évolution de l’international danois du côté de l’Inter où il ne fait pas l’unanimité. Un départ cet hiver ou à la fin de la saison semble se profiler. Une aubaine pour le PSG ? D’après la presse allemande, un échange de joueurs entre le Bayern Munich et l’Inter dans lequel Jerome Boateng et Christian Eriksen feraient partie intégrante pourrait avoir lieu, bien que cette option ne soit pas explorée par le Bayern pour le moment. Et le champion d'Europe serait susceptible de faire une fleur à Leonardo.

Boateng, la clé de l’opération Eriksen pour Leonardo ?