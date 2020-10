Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce joli coup pourrait déboucher sur une bataille aux enchères !

Publié le 17 octobre 2020 à 17h30 par Amadou Diawara

Dans une situation compliquée à l'Inter, Christian Eriksen aurait pu prendre le large cet été et migrer vers le PSG. Toujours à Milan, l'international danois ne voudrait plus cohabiter avec Antonio Conte et devrait demander à partir lors du prochain mercato hivernal. Alors qu'il ne manquerait pas de prétendants, Christian Eriksen serait emballé par l'idée de faire son retour en Premier League et pourrait être vendu pour une somme inférieure à 50M€.

Malgré les arrivées d'Ander Herrera et d'Idrissa Gueye à l'été 2019, Leonardo voulait absolument renforcer davantage le milieu de terrain de Thomas Tuchel lors du dernier mercato. Après avoir étudié plusieurs dossiers, dont Christian Eriksen, le directeur sportif du PSG est parvenu à boucler les arrivées de Rafinha et de Danilo Pereira. Alors que l'international danois est finalement resté à l'Inter, Leonardo pourrait avoir une grosse ouverture pour lui au mois de janvier. En effet, Christian Eriksen serait en grande difficulté chez les Nerazzurri et pourrait faire ses valises lors de la prochaine fenêtre de transferts.

Christian Eriksen prêt à retrouver la Premier League ?

D'après les indiscrétions de Calciomercato.it , il y aurait une rupture totale entre Christian Eriksen et son coach Antonio Conte. Pas du tout satisfait de son temps de jeu et du rôle qu'il occupe à l'Inter, le milieu de terrain offensif de 28 ans pourrait prendre les choses en main pour son avenir. En effet, Christian Eriksen ne voudrait plus défendre les couleurs des Nerazzurri et envisagerait de demander son transfert au mois de janvier. Si la situation pourrait profiter au PSG, la tâche ne devrait pas du tout être simple pour Leonardo.

Un transfert à moins de 50M€ pour Christian Eriksen ?