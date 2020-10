Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid contraint de revoir ses plans avec Mbappé ?

Publié le 17 octobre 2020 à 17h15 par H.G.

Annoncé comme le grand objectif de recrutement du Real Madrid depuis des mois, Kylian Mbappé pourrait néanmoins voir le club de la capitale espagnole ne pas être en mesure de le recruter dans un an en raison de la crise économique liée à la pandémie de Covid-19.

Arrivé au PSG à l’été 2017 peu de temps après Neymar, Kylian Mbappé est passé du statut de grand espoir à celui d'un des meilleurs joueurs au monde en trois ans à Paris. Et forcément, cela est allé de pair avec une intérêt croissant des clubs européens à l’égard de l’international français, à commencer par le Real Madrid. Ainsi, le Champion du Monde 2018 voit fréquemment son nom être associé aux Merengue , qui rêveraient de l’enrôler à l’été 2021 à un an du terme de son contrat au PSG pour en faire la figure de proue de leur projet dans les prochaines années. Seulement voilà, il se pourrait que la réalité économique actuelle conduise le Real Madrid à radicalement revoir ses plans.

Pour le Real Madrid, le dossier Mbappé dépendrait de l’évolution de la pandémie !