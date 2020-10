Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman s'explique pour le départ de Luis Suarez !

Publié le 17 octobre 2020 à 15h00 par La rédaction

Critiqué pour son traitement injuste envers Luis Suarez lors de son arrivée au FC Barcelone, Ronald Koeman a tenu à s'expliquer sur les dessous du départ de l'international uruguayen

Arrivé en 2014 en provenance de Liverpool, Luis Suarez aura marqué l'histoire du FC Barcelone lors de ses six saisons en Catalogne. Malgré tous les services rendus, l'international uruguayen a quitté le club par la petite porte pour signer à l'Atletico de Madrid après un transfert avorté à la Juventus Turin. Cadre du FC Barcelone depuis six ans, l'arrivée de Ronald Koeman aura été fatale pour Luis Suarez, qui a été placé sur la liste des indésirables dès la nomination de l'ancien sélectionneur des Pays-Bas, qui souhaitait le remplacer par Memphis Depay. Toutefois, outre le fait d'être poussé vers la sortie, El Pistolero s'était particulièrement plaint des conditions de son départ, affirmant qu'il avait été mis au courant au cours d'un appel avec Ronald Koeman qui aurait duré moins d'une minute. Près d'un mois après la polémique, l'entraineur blaugrana a tenu à clarifier la situation et justifier son choix.

« Suárez était l'un des joueurs qui, à mon avis, joueraient le moins cette saison »