Mercato - PSG : Kean, Rafinha... Riolo applaudit Leonardo et tacle Tuchel !

Publié le 18 octobre 2020 à 1h15 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo a réalisé plusieurs bons coups sur le marché. Alors que le directeur sportif du PSG a recruté Alessandro Florenzi, Moise Kean, Rafinha et Danilo Pereira, Daniel Riolo a tenu à le féliciter avant de s'en prendre à Thomas Tuchel.

Leonardo a sauvé son mercato dans les tout derniers instants. Après Alessandro Florenzi, le directeur sportif du PSG est parvenu à offrir Moise Kean, Rafinha et Danilo Pereira à Thomas Tuchel peu avant la fermeture du marché estival. Lors d'un entretien accordé à But Football Club , Daniel Riolo a jugé le recrutement estival de Leonardo. Selon le journaliste de RMC Sport , le dirigeant italo-brésilien a fait du très bon travail et Thomas Tuchel n'avait « aucune raison de chouiner » .

«Tuchel n'a aucune raison de chouiner»