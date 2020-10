Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a eu chaud pour cet international !

Publié le 17 octobre 2020 à 23h45 par Th.B.

Dans le viseur de Leonardo depuis la toute fin du mercato estival, Christian Eriksen aurait pu jouer un sale tour au directeur sportif du PSG en s’engageant à Chelsea. Explications.

Alors que le PSG a sauté sur l’occasion de recruter Rafinha Alcantara sans débourser d’indemnité de transfert au FC Barcelone dans les ultimes heures du mercato estival, Leonardo aurait pu tenter un autre coup sur le marché. Ouvert à l’idée de recruter un milieu de terrain à vocation offensive, Dele Alli aurait été une possibilité prise en considération par le Paris Saint-Germain, à l’instar de l’option Christian Eriksen. Le milieu de terrain offensif danois serait toujours une piste prise en considération pour les prochaines fenêtres des transferts. Mais le directeur sportif du PSG aurait pu connaître une réelle désillusion dans cette opération.

Eriksen aurait pu filer entre les doigts de Leonardo