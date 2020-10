Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un combat à trois pour Antoine Griezmann ?

Publié le 17 octobre 2020 à 22h15 par Th.B.

Le PSG prendrait en considération une offensive pour Antoine Griezmann lui qui ne dispose pas d’un totem d’immunité au FC Barcelone. Néanmoins, deux cadors de l’élite du football italien devraient poser problème à Leonardo dans cette opération.

Certes, Antoine Griezmann a disputé au moins 45 minutes lors des trois premiers matchs de Liga en ce début de saison. Néanmoins, il est évident au vu de ses statistiques et de son impact sur l’animation offensive du FC Barcelone, que le champion du monde tricolore n’est pas un élément indéboulonnable de l’effectif blaugrana. Bien que Ronald Koeman lui fasse pleinement confiance, l’attaquant de l’Équipe de France qui a trouvé à deux reprises le chemin des filets lors des trois rencontres des Bleus durant la trêve internationale, sa situation en Catalogne est délicate. Ce qui n’est pas passé inaperçu du côté du PSG. Le journaliste Eduardo Inda assurait sur le plateau d’ El Chiringuito dernièrement que Griezmann serait une option prise en considération par le PSG. Mais Leonardo devrait se frotter à une forte concurrence dans cette affaire.

Griezmann ferait tourner la tête de l’Inter et de la Juventus !