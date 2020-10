Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani, Mbappé... Les retrouvailles s'annoncent glaciales !

Publié le 19 octobre 2020 à 3h15 par A.M.

Interrogé sur ses retrouvailles avec Edinson Cavani, Kylian Mbappé a eu un message très froid à l'égard de son ancien coéquipier qui évolue désormais à Manchester United.

« C'est tout simplement incroyable, les choses arrivent toujours pour une raison, et parfois de la manière la plus incroyable (...) Ce sera un sentiment formidable et une expérience agréable et c'est quelque chose dont je suis très heureux . » Il y a quelques jours, Edinson Cavani affichait son impatience à l'idée de retrouver le Parc des Princes, mardi soir à l'occasion du premier match de la Ligue des Champions de la saison qui opposera le PSG à Manchester United. Mais alors que le Matador semble très emballé à l'idée de ces retrouvailles, ce n'est pas le cas de tout le monde.

«Cavani ne fait plus partie des nôtres»