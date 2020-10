Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Bielsa était proche de jouer un mauvais tour à Villas-Boas…

Publié le 19 octobre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Recruté cet été par l’OM sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Mickaël Cuisance a expliqué qu’il était effectivement proche de s’engager initialement avec le Leeds de Marcelo Bielsa.

Titularisé pour la première fois sous le maillot de l’OM samedi soir face aux Girondins de Bordeaux (3-1), Mickaël Cuisance (21 ans) a rendu une première copie assez prometteuse sous le maillot du club phocéen. Au terme d’un mercato estival très mouvementé, le jeune milieu de terrain français a donc débarqué l’OM sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat, et pourtant, Cuisance aurait pu ne jamais débarquer au Vélodrome… mais dans l’équipe de Marcelo Bielsa !

« On a eu des discussions avec Leeds »