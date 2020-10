Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette piste sur le point d’échapper à Leonardo...

Publié le 19 octobre 2020 à 1h45 par A.C.

Approché par Leonardo lors du dernier mercato, Marcelo Brozovic pourrait être une des occasions intéressantes de cet hiver.

Danilo Pereira est arrivé, mais avant ça, Leonardo a ratissé le marché pour trouver un milieu de terrain. Nous vous avons parlé sur le10sport.com des différentes pistes activées par le directeur sportif du Paris Saint-Germain, de Sergej Milinkovic-Savic de la Lazio à Lorenzo Pellegrini de l’AS Roma, qui se sont toutefois révélées être plus que compliquées. Leonardo a également noué contact avec l’entourage de Marcelo Brozovic, comme nous vous l’expliquions le 27 aout dernier. Le Croate avait en effet perdu sa place à l’Inter et semblait être poussé vers la sortie par Antonio Conte.

Brozovic vendu cet hiver par l’Inter, mais...