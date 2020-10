Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette cible de Leonardo était vouée à l’échec !

Publié le 19 octobre 2020 à 0h15 par La rédaction

A la recherche d’un latéral gauche suite à la blessure de Juan Bernat, Leonardo aurait ciblé Alex Telles durant le mercato estival, mais l’espoir était vain pour le directeur sportif du PSG.

Suite aux nombreux départs de joueurs en fin de contrat cet été (Thomas Meunier, Thiago Silva, Tanguy Kouassi, Edinson Cavani, Eric Maxim Choupo-Moting...), Leonardo avait de nombreux postes à renforcer durant le mercato estival. Si la prolongation de contrat de Layvin Kurzawa a un temps relégué un renfort au poste de latéral gauche au second plan, la blessure aux ligaments croisés de Juan Bernat début septembre a notamment changé les plans du directeur sportif parisien, qui ne pouvait plus compter sur Tanguy Kouassi, parti libre au Bayern Munich. Déjà ciblé par le PSG depuis plusieurs semaines, Alex Telles est peu à peu devenu une des cibles prioritaires de Leonardo, alors qu’il souhaitait quitter le FC Porto, où il entrait dans sa dernière année de contrat. Toutefois, l’international brésilien n’a jamais envisagé un départ en Ligue 1, et le PSG n’avait aucune chance de s’attacher les services du néo-défenseur de Manchester United.

« Il a demandé à partir parce qu'il voulait vraiment aller à Manchester »