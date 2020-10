Foot - Mercato

Mercato - Officiel : Manchester United recrute Alex Telles !

Publié le 5 octobre 2020 à 19h17 par La rédaction mis à jour le 5 octobre 2020 à 19h21

Dans les petits papiers du PSG notamment, Alex Telles s’est engagé en faveur de Manchester United pour les quatre prochaines années avec une saison supplémentaire en option.

Tout au long du mercato, et en particulier depuis la blessure de Juan Bernat, le PSG s’est intéressé au profil d’Alex Telles. Le latéral gauche de Porto, à qui il ne restait qu’une saison sur son contrat expirant en juin prochain, aurait été une piste prise en considération par Leonardo. Néanmoins, faute de moyens nécessaires, le directeur sportif du PSG aurait clos ce dossier. De quoi permettre à Manchester United de rafler la mise dans cette opération. Après avoir trouvé un accord sur l’indemnité du transfert avec le FC Porto, les Red Devils en ont fait de même avec le clan Telles. Ce dimanche, le club a officialisé dans un communiqué, son arrivée et la signature de son contrat courant jusqu’en juin 2024 avec une cinquième année en option. Voici le témoignage qu’Alex Telles a tenu sur le site de Manchester United. « Rejoindre un club prestigieux comme Manchester United est un grand honneur. On travaille dur pour arriver jusque là et maintenant que j'y suis, je promets de donner tout ce que j'ai pour réussir ici. ».