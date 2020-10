Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wenger prêt à postuler pour l’après-Tuchel ? Il répond !

Publié le 18 octobre 2020 à 20h45 par A.C. mis à jour le 18 octobre 2020 à 20h48

Arsène Wenger, ancienne icône d’Arsenal, s’est exprimé au sujet d’une possible arrivée au Paris Saint-Germain.

C’est loin d’être nouveau. A peu près depuis l’arrivée de QSI au Paris Saint-Germain, une arrivée d’Arsène Wenger est évoquée. Il faut dire que le profil de l'Alsacien, réputé pour être un véritable homme de projet, était parfait pour le PSG ! Wenger est toutefois toujours resté fidèle à Arsenal et, maintenant qu’il n’en est plus coach, il s’est engagé avec la FIFA. Il a toutefois laissé entendre qu’il regrettait de ne pas avoir répondu favorablement aux avances du PSG, mais également à celles du Real Madrid ou du Bayern Munich. « Un regret d’avoir dit non au Real Madrid, au Bayern ou au PSG ? Oui, quand même » avait confié Wenger, lors d’un entretien à L’Équipe . « C'était de très grands clubs. Jean-Claude Blanc aussi voulait à tout prix que j'aille à la Juve. C'est un regret, mais aussi une fierté, avoir servi mon club jusqu'au bout, en étant allé au bout du projet ».

« Après Tuchel ? Pour l’instant je suis à fond dans ma mission avec la FIFA »