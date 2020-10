Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Florenzi, un coup de maître signé Leonardo !

Publié le 18 octobre 2020 à 18h30 par A.C.

Leonardo a eu un grand flair lors du dernier mercato, en attirant Alessandro Florenzi au Paris Saint-Germain.

Il y a tout juste un an, ils étaient nombreux à donner Alessandro Florenzi pour perdu. L’ancien prodige de l’AS Roma a subi deux ruptures des ligaments croisés coup sur coup entre 2016 et 2017. Des genoux qui ont d’ailleurs continué à le gêner les années suivantes, ce qui l’a fait sortir du cercle de la sélection italienne. Parallèlement, l’arrivée de Paulo Fonseca sur le banc romain n’a pas vraiment arrangé les choses. Sous la houlette du Portugais, Florenzi a en effet perdu sa place à l’AS Roma... et a été prêté au FC Valence l’hiver dernier. Là encore, les choses ne se sont pas passées au mieux. Sur le terrain, l’international italien semblait encore très loin du niveau qui était le sien et, surtout, il s’est attiré la colère des supporters espagnols à cause d’une sortie hasardeuse, lors d’un entretien accordé à Il Corriere della Sera .

Florenzi fait l’unanimité au Paris Saint-Germain

Tout a changé, lors du dernier mercato. A la recherche d’un latéral droit afin de pallier le départ de Thomas Meunier au terme de son contrat, Leonardo a fait le pari de miser sur Alessandro Florenzi. Un pari qui s’est rapidement révélé payant ! Cinq matchs, deux buts dont un magnifique contre le Nîmes Olympique (0-4) Qui dit mieux ? Ce dimanche, Tuttosport fait d’ailleurs le point sur l’aventure parisienne de Florenzi, qui ferait tout simplement l’unanimité au Paris Saint-Germain. D’après les informations du quotidien, tout le monde serait fan de l’Italien, au sein du club de la capitale. C’est le cas de Thomas Tuchel, qui ne tarit pas d’éloges au sujet de Florenzi, mais également celui de nombreux joueurs du PSG ! Après le très critiqué Meunier, Paris semble donc enfin avoir trouvé un grand latéral droit selon Tuttosport ... en attendant l’entrée en jeu en Ligue des Champions !

