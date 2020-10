Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Daniel Riolo dézingue Jacques-Henri Eyarud

Publié le 18 octobre 2020 à 17h15 par La rédaction

Présent à Marseille depuis 2016, Jacques-Henri Eyraud ne fait toujours pas l’unanimité. Daniel Riolo n’a pas hésité à s’en prendre au dirigeant de l’OM.

Arrivé dans les valises de Frank McCourt en 2016, Jacques-Henri Eyraud ne parvient toujours pas à faire l’unanimité. Et pour cause, le club marseillais est dans le rouge financièrement et les dirigeants ont dû rechercher de jolis coups durant ce mercato pour renforcer l’effectif. Ainsi, l’OM a accueilli plusieurs joueurs sans dépenser le moindre centime à l’instar de Leonardo Balerdi, Pape Gueye, Yuto Nagatomo ou encore Michaël Cuisance. Malgré ce mercato plutôt concluant, Jacques-Henri Eyraud ne parvient pas à faire taire les critiques. Cette semaine, c’est l’ancien joueur marseillais Adil Rami qui s’en est pris à lui : « J’adore ce club et les gens qui le suivent, mais il y a une personne que je hais. Il a eu l’habitude de travailler avec Mickey et Dingo et il croit que c’est la même chose dans le monde du foot. Il m’a manqué de respect et les gens ne connaissent pas les vraies raisons de ma sortie avec l’OM. On pense que c’est à cause de « Fort Boyard » (il avait participé à l’émission sans l’accord du club), mais ça n’a rien à voir. Je ne peux pas en parler, mais un jour, on saura la vérité ».

« Je ne sais pas ce qu’il fait à Marseille »