Mercato - OM : Quand Riolo souligne l'importance de Villas-Boas à l'OM !

Publié le 18 octobre 2020 à 7h15 par La rédaction

Alors qu’André Villas-Boas n’a plus qu’une année de contrat à la tête de l'effectif de l’OM, les dirigeants marseillais envisagent, pour l’instant, toutes les options. Le journaliste Daniel Riolo, lui, est clair, André Villas-Boas est l’homme qu’il faut à Marseille.

Le bail de l’entraîneur de l’OM, André Villas-Boas, arrivera à échéance en juin prochain. Le tacticien portugais n’est pas encore sur de son avenir, comme il le révélait sur RMC . « Si on me propose ? Bien sûr que je pourrais avoir envie de rester, mais j'ai des projets pour ma carrière. On va voir » . L’ancien entraîneur de Porto aurait envie de revenir dans son ancien club, pourquoi pas en tant que président, comme le déclarait Ricardo Carvalho, son adjoint, à La Provence . Les dirigeants de l’OM ont d’ailleurs étudié le profil de Carvalho pour remplacer Villas-Boas. Dans cette affaire, le journaliste, Daniel Riolo, n’a pas manqué de donner son avis.

« Marseille a besoin de ce genre de coach »