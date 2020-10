Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel ne se faisait pas d’illusion pour M’Baye Niang…

Publié le 18 octobre 2020 à 6h15 par Th.B.

L’ASSE aurait pu s’attacher les services de M’Baye Niang en prêt cel été. Néanmoins, pour diverses raisons, l’opération ne s’est pas concrétisée et Claude Puel s’y était préparé.

N’entrant plus vraiment dans les plans de Julien Stéphan au Stade Rennais, en atteste le recrutement de Sehrou Guirassy, M’Baye Niang aurait disposé d’un bon de sortie cet été. Annoncé proche de l’OM, c’est finalement du côté de l’ASSE que l’attaquant français s’est concrètement rapproché ces derniers temps à l’approche de la fin du mercato. Son arrivée dans le Forez sous la forme d’un prêt semblait entérinée, mais l’implication d’agents extérieurs aurait fait capoter l’opération qui s’est enlisée.

Claude Puel souligne la durée de l’opération