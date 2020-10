Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pourquoi l’opération Griezmann s’annonce compromise

Publié le 18 octobre 2020 à 6h45 par Th.B.

Pas totalement intégré au groupe et à la philosophie de jeu du FC Barcelone, Antoine Griezmann pourrait très bien aller voir ailleurs à la fin de la saison. Le PSG serait une solution, mais pas la seule.

Et si Antoine Griezmann mettait un terme à son expérience blaugrana une fois que la saison sera terminée, soit deux ans après son arrivée au FC Barcelone ? Alors qu’il ne semble pas trouver ses marques dans l’animation offensive que ce soit sur les côtés ou à la pointe de l’attaque, le champion du monde tricolore conserverait une belle cote sur le marché des transferts. Récemment, l’option PSG a été évoquée sur le plateau d’ El Chiringuito . Les dirigeants parisiens suivraient avec attention l’évolution de ce dossier. Cependant, rien ne serait joué pour le champion de France.

Le PSG n’est pas seul, la Juventus et l’Inter dans le coup