Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Seul contre tous, Ousmane Démbélé a tranché pour son avenir

Publié le 18 octobre 2020 à 6h00 par Th.B.

Alors qu’il se serait renseigné à la toute fin du mercato sur Manchester United, Ousmane Dembélé a décidé de poursuivre sa progression au FC Barcelone, club que l’international français ne compterait pas quitter pour le moment.

Lors des ultimes jours du mercato, un départ d’Ousmane Dembélé pour Manchester United a pris de l’ampleur dans la presse. L’Equipe révélait même une discussion entre l’ailier du FC Barcelone et Paul Pogba dans laquelle Dembélé aurait posé des questions sur le club mancunien et la vie à Manchester. En outre, Ousmane Dembélé se serait même entretenu avec Kylian Mbappé afin de lui faire part qu’il devrait se rencontrer en Ligue des champions lui qui projetait d’arborer la tunique des Red Devils . Finalement, cette opération ne s’est pas concrétisée. À présent, Ousmane Dembélé aurait les idées claires pour la suite de sa carrière.

Un départ pour Manchester United ? Pas dans les plans de Dembélé