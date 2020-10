Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un énorme duel avec le Real Madrid pour ce coéquipier de Pogba ?

Publié le 17 octobre 2020 à 11h00 par La rédaction

Alors que le Real Madrid a dégraissé cet été, Barcelone doit encore réduire sa masse salariale. Malgré deux situations financières distinctes, les deux géants espagnols pourraient s’affronter pour Bruno Fernandes.

Arrivé à Manchester United début 2020, Bruno Fernandes a déjà confirmé son potentiel. Recruté 55M€ au Sporting, le milieu portugais sort d'une première moitié de saison exemplaire avec 8 buts et 7 passes décisives en seulement 14 matches de championnat. Et le joueur de 26 ans continue sur sa lancée. Sur ce début de Premier League, Bruno Fernandes a été titularisé lors des trois rencontres des Red Devils , marquant déjà à deux reprises et offrant aussi une passe décisive. Avec Paul Pogba et Donny van de Beek, le milieu de Manchester United peut avoir fière allure.

Bruno Fernandes en Liga ?