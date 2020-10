Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas valide totalement la grande première de Cuisance !

Publié le 18 octobre 2020 à 10h15 par A.M.

Arrivé dans les dernières heures du mercato à l'Olympique de Marseille, Michaël Cuisance a fait ses grands débuts samedi soir à l'occasion de la réception des Girondins de Bordeaux. Et André Villas-Boas est déjà conquis.

Suivi durant tout l'été par André Villas-Boas, Michaël Cuisance a finalement débarqué à l'OM dans les dernières heures du mercato après être passé très proche de rejoindre Leeds. Prêté par le Bayern Munich dans le cadre de la transaction avec Bouna Sarr, qui a fait le chemin inverse près de 10M€, le milieu de terrain français faisait ses grands débuts samedi soir avec le club phocéen. Titularisé au poste de numéro 10 en l'absence de Dimitri Payet à l'occasion de la victoire contre les Girondins de Bordeaux (3-1), Michaël Cuisance s'est montré plutôt à l'aise, délivrant même une passe décisive pour le second but de Jordan Amavi, finalement attribué à Pablo contre son camp. Quoi qu'il en soit, André Villas-Boas est satisfait de sa recrue.

«C'est une première bien réussie pour lui»