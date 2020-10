Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avec Klopp, le feuilleton Mbappé prend une tout autre ampleur !

Publié le 18 octobre 2020 à 8h15 par Th.B.

Bien que Jürgen Klopp estimerait que le Real Madrid serait le favori à la signature de Kylian Mbappé, l’entraîneur de Liverpool ne mettrait pas son rêve de recruter l’attaquant du PSG de côté pour autant.

Ces dernières semaines, le feuilleton Kylian Mbappé est entré dans une nouvelle phase. Selon The Times , l’attaquant du PSG aurait fait savoir à ses dirigeants qu’il comptait aller voir ailleurs à la fin de la saison, soit à une année de l’expiration de son contrat. D’après The Transfer Window Podcast, des discussions avec le FC Barcelone et Manchester United auraient eu lieu, relançant la totalité de cette opération puisque le Real Madrid et Liverpool semblaient jusqu’ici être les clubs les plus enclins à accueillir le champion du monde tricolore. Mais il faudra compter sur eux dans la course à la signature de Mbappé.

Mbappé, le rêve de Klopp