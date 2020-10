Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pogba, Manchester United… Zidane serait passé à autre chose !

Publié le 18 octobre 2020 à 5h15 par T.M.

Alors que le nom de Paul Pogba est associé au Real Madrid depuis longtemps déjà, la Casa Blanca pourrait bien être passée à autre chose, ciblant d’ailleurs un autre joueur de Manchester United.

De retour sur le banc du Real Madrid en mars 2019, Zinedine Zidane avait certaines exigences en terme de recrutement. Si Paul Pogba était alors une priorité aux yeux du technicien français, aucun accord n’a pu être trouvé avec Manchester United. Toutefois, alors que le champion du monde est toujours chez les Red Devils, son nom continue de revenir du côté de la Casa Blanca. Dernièrement, Pogba n’avait d’ailleurs pas hésité à ouvrir publiquement la porte au Real Madrid. Reste à savoir ce qu’on penserait chez les dirigeants madrilènes. Dernièrement, la presse espagnole assurait que les champions d’Espagne avaient fait une croix sur Paul Pogba. Et désormais, ce sont d’autres joueurs qui seraient ciblés.

Bruno Fernandes à défaut de Pogba ?