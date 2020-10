Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : En cas d’échec avec Mbappé, Zidane a un plan B !

Publié le 18 octobre 2020 à 6h30 par Th.B.

La concurrence faisant rage dans la course à la signature de Kylian Mbappé, le Real Madrid pourrait se rabattre sur l’option Erling Braut Haaland. L’attaquant du Borussia Dortmund serait déterminé à signer à la Casa Blanca.

Kylian Mbappé est sans contestation possible la recrue rêvée de Zinedine Zidane et du Real Madrid. En témoignent les propos du technicien français en conférence de presse la saison passée en marge des confrontations en Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid. Sous contrat jusqu’en juin 2022, Mbappé aurait déjà fait savoir à ses dirigeants qu’il comptait plier bagage à la fin de la saison. Selon The Transfer Window Podcast, des entretiens auraient déjà eu lieu entre les conseillers de l’attaquant du PSG et le FC Barcelone ainsi que Manchester United.

Haaland, plus qu’un back-up ?