Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane est enfin fixé pour N’Golo Kanté !

Publié le 18 octobre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Malgré les récentes révélations de la presse anglaise, N’Golo Kanté n’a en réalité aucune envie de quitter Chelsea cet été. Et le Real Madrid peut donc tirer un trait sur cette piste…

Au même titre que Kylian Mbappé (PSG) et Eduardo Camavinga (Rennes), N’Golo Kanté fait partie des joueurs français régulièrement annoncés dans le viseur du Real Madrid. Zinedine Zidane apprécierait le profil du milieu de terrain de Chelsea depuis plusieurs années, et envisagerait de recruter Kanté pour renforcer son entrejeu. D’autant que la presse anglaise a récemment annoncé qu’il y aurait de l’eau dans le gaz entre l’international tricolore et la direction de Chelsea, qui pourrait aboutir sur un divorce. Mais qu’en est-il vraiment ?

Kanté ne bougera pas de Chelsea

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité samedi, N’Golo Kanté n’envisage absolument pas un départ de Chelsea, où son contrat court jusqu’en juin 2023. L’ancien joueur de Leicester se sent bien au sein du club londonien et malgré les sollicitations dont il a fait l’objet, Kanté n’a jamais envisagé un départ. Un discours que partage d’ailleurs son entourage, et la porte semble donc fermée pour Zinedine Zidane et le Real Madrid dans ce dossier.