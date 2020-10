Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça se bouscule en coulisse pour cet espoir français !

Publié le 17 octobre 2020 à 23h30 par Th.B.

Le FC Barcelone songerait toujours à recruter un défenseur central et Jules Koundé serait une possibilité. Mais la pépite française du FC Séville figurerait bel et bien sur les tablettes d’un autre cador européen.

Comme Ronald Koeman l’a reconnu ces derniers temps, le FC Barcelone se serait bel et bien penché sur la situation d’Eric Garcia. Déterminé à injecter du sang neuf au sein de la charnière centrale blaugrana, le Barça a pensé au défenseur de Manchester City formé à la Masia . Néanmoins, faute de ressources nécessaires, le club catalan n’a pas pu recruter Eric Garcia. Une situation similaire à celle de Jules Koundé, pour qui le FC Barcelone aurait également eu des vues. Mais le jeune défenseur français du FC Séville (21 ans) ne laisserait pas seulement le FC Barcelone indifférent.

Manchester dans le coup pour Koundé