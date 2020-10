Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce nouveau témoignage sur le dossier Messi !

Publié le 17 octobre 2020 à 22h30 par H.K.

Tout proche de quitter le FC Barcelone cet été, Lionel Messi était fortement courtisé par l’Inter durant cette fenêtre des transferts. Et une légende des Nerazzurri a tenu à en rajouter une couche sur une potentielle arrivée de la Pulga en Italie…

Lionel Messi n’a pas manqué de faire parler de lui cet été. Après avoir annoncé via un burofax qu’il souhaitait quitter le FC Barcelone cet été, l’international argentin s’est finalement résigné, et a décidé de rester une saison de plus chez les Blaugrana . Pourtant, de nombreux clubs étaient annoncés dans la course pour sa signature, notamment l’Inter ou encore Manchester City. Et les Nerazzurri se prennent toujours à rêver d’une arrivée de la Pulga du côté de l’Italie la saison prochaine…

« Pourquoi ne pas l’imaginer à l’Inter, une équipe faite pour les Argentins ' »