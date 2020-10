Mercato - Real Madrid : Entre Mbappé et Haaland, quelle doit être la priorité de Zidane ?

Foot - Mercato - Real Madrid

Kylian Mbappé ou Erling Braut Haaland ? Alors que le mercato estival va arriver assez rapidement, le Real Madrid ferait de l’attaquant du PSG sa grande priorité. Mais compte tenu de la concurrence dans ce dossier et du fait qu’Erling Braut Haaland cultiverait le désir de rejoindre la Casa Blanca, quelle doit être la priorité de Zinedine Zidane l’été prochain ? C’est notre sondage du jour !

Lors du dernier mercato estival, le Real Madrid ne s’est pas montré très actif. Dans la foulée du sacre de la Casa Blanca en Liga, Florentino Pérez avait prévenu qu’il n’y aurait pas de grosses opérations sur le marché des transferts pour le club, compte tenu de la crise financière engendrée par le Covid-19. Résultat, le président du Real Madrid a tenu parole, seules des ventes et des prêts ont eu lieu lorsque Martin Odegaard est revenu de son prêt de la Real Sociedad. Récemment, divers médias ont assuré que cette méthode permettrait au Real Madrid de frapper un grand coup lors du prochain mercato estival au cours duquel la priorité n’a d’autre nom que celui de Kylian Mbappé.

La priorité Mbappé, la solution de facilité avec Haaland ?