Mercato - PSG : Après le départ de Thiago Silva, ce joueur de Tuchel veut saisir sa chance !

Publié le 18 octobre 2020 à 19h15 par H.G.

Alors que le PSG a perdu Thiago Silva cet été, parti à Chelsea au terme de son contrat, Abdou Diallo aurait la ferme intention de tirer son épingle du jeu cette saison.

Après huit années de bons et loyaux services, Thiago Silva a quitté le PSG cet été au terme de son contrat une fois le Final 8 de la Ligue des Champions terminé. Celui qu’on surnomme O Monstro a ainsi pris la direction de Chelsea, tandis que le club de la capitale lui a longtemps cherché un successeur sur le marché des transferts cet été. Seulement voilà, à cause de ses moyens limités en raison de la crise économique liée à la pandémie de Covid-19, le PSG n’est pas parvenu à enrôler un nouveau défenseur central destiné à au moins remplacer numériquement l’international brésilien. Et visiblement, Abdou Diallo aurait l’intention de profiter de cette situation.

Abdou Diallo sait qu’il a une occasion à saisir !