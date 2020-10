Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La succession de Tuchel va encore se compliquer pour Leonardo !

Publié le 18 octobre 2020 à 11h45 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, le poste de Thomas Tuchel est menacé. Leonardo envisagerait Massimiliano Allegri pour remplacer l'entraîneur allemand. Mais la concurrence s'intensifie pour l'ancien juventino.

La relation Thomas Tuchel-Leonardo n'est pas au beau fixe. Loin de là. Les deux hommes ont enchaîné les désaccords lors du dernier mercato et les piques par médias interposés. En fin de contrat en juin prochain, le technicien allemand joue sa place au PSG. Malgré les bons résultats. En atteste sa finale historique lors de la dernière Ligue des Champions. Alors Leonardo se pencherait sur la question de son successeur. Et Massimiliano Allegri ferait partie des favoris. Deuxième entraîneur le plus titré de Serie A et double finaliste de la coupe aux grandes oreilles avec la Juventus, l'Italien jouit d'un CV très intéressant. Si intéressant que le PSG n'est pas seul sur ce dossier. Le coach italien intéresse bien évidemment chez lui. La Lazio et surtout la Roma seraient très attentifs à sa situation.

Chelsea, dans la course pour Allegri