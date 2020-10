Foot - Mercato

Mercato : Gasset justifie sa grande décision avec Ben Arfa !

Publié le 18 octobre 2020 à 10h45 par D.M.

Jean-Louis Gasset a décidé de titulariser Hatem Ben Arfa ce samedi pour affronter l’OM (défaite 3-1). Présent en conférence de presse après le match, l’entraîneur des Girondins de Bordeaux a justifié son choix.

Hatem Ben Arfa a fait son grand retour sur les pelouses de Ligue 1 ce samedi. Recruté par les Girondins de Bordeaux, l’ancien joueur du PSG a été titularisé par Jean-Louis Gasset pour affronter l’OM. Un club que le joueur connaît bien puisqu’il a porté les couleurs marseillaises entre 2008 et 2010. Et Ben Arfa a failli jouer un mauvais tour à son ancienne équipe. A la 17ème minute, l’attaquant a cru ouvrir son compteur avec les Girondins de Bordeaux, mais son but a été refusé car il se trouvait en position de hors-jeu. Remplacé à la 66ème minute, Ben Arfa, qui disputait son premier match depuis le 7 juillet, est encore en manque de rythme comme l’a confié Jean-Louis Gasset après la rencontre.

« Il valait mieux le faire joueur le plus rapidement possible »