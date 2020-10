Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Michaël Cuisance en rajoute une couche sur son arrivée !

Publié le 18 octobre 2020 à 8h45 par D.M.

Après la victoire de l’OM face aux Girondins de Bordeaux (3-1) ce samedi, Michaël Cuisance est revenu sur ses débuts sous le maillot marseillais. Et le milieu de terrain avait du mal à cacher sa joie.

Proche de rejoindre Leeds durant le mercato estival, Michaël Cuisance a finalement posé ses valises à Marseille. Prêté avec option d’achat par le Bayern Munich, le milieu de terrain a fait ses grands débuts ce samedi avec l'OM face aux Girondins de Bordeaux. Titularisé par André Villas-Boas au poste de numéro 10, Cuisance a réalisé un match satisfaisant pour sa première. Après la rencontre, au moment de se présenter face à la presse, le joueur de 21 ans ne pouvais cacher son sourire. Il a notamment fait part de ses sentiments après ses débuts réussis avec l’OM.

« Je suis heureux d'être ici et je pense que ça se voit »