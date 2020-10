Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le message fort de Claude Puel sur la succession de Fofana !

Publié le 18 octobre 2020 à 9h45 par La rédaction

Arrivé dans les dernières heures du mercato pour compenser le départ de Wesley Fofana, Panagiotis Retsos pourrait faire ses débuts face à Nice. En conférence de presse, Claude Puel a listé tous les atouts de son défenseur grec.

Claude Puel comptait absolument conserver Wesley Fofana, mais a fini par céder face à l’insistance et aux 40M€, bonus compris, de Leicester. Pour compenser le départ de son joueur clé, l’AS Saint-Étienne a attiré en prêt Panagiotis Retsos, le défenseur grec sous contrat avec le Bayer Leverkusen. Souvent blessé, le joueur de 22 ans reste sur une expérience compliquée en Allemagne, et débarque dans le Forez pour enfin lancer sa carrière, avec pourquoi pas, des débuts en Ligue 1 face à Nice ce dimanche.

Puel dithyrambique envers Retsos