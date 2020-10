Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le recrutement de Leonardo est déjà validé !

Publié le 18 octobre 2020 à 4h45 par T.M.

Espérant des renforts au PSG, Thomas Tuchel a été entendu par Leonardo qui lui a offert de nouvelles solutions. Un recrutement qui plait déjà à Pierre Ménès.

Si le PSG a perdu plusieurs joueurs depuis la saison dernière, Thomas Tuchel a également pu compter sur certains renforts. Alessandro Florenzi, Alexandre Letellier, Moise Kean, Danilo Pereira et Rafinha ont ainsi rejoint le club de la capitale ces dernières semaines. En coulisses, Leonardo s’est ainsi démené, activant ses différents réseaux, pour trouver ces renforts. Et certains font déjà forte impression. Prêté par l’AS Rome, Florenzi apporte énormément dans son couloir. Titularisé pour la première fois ce vendredi, Rafinha a également livré une très belle copie. De quoi plaire à Pierre Ménès.

« Une bonne pioche »