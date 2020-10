Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joli coup de Leonardo est déjà totalement validé !

Publié le 18 octobre 2020 à 4h15 par A.M.

Arrivé au PSG dans les ultimes instants du mercato, Rafinha a déjà convaincu Eric Rabesandratana après sa prestation face à Nîmes.

C'est une première réussie ! Titulaire à l'occasion du déplacement à Nîmes, Rafinha a livré une prestation très aboutie avec notamment une passe décisive pour Kylian Mbappé. Une prestation qui a d'ailleurs convaincu Thomas Tuchel. « Rafinha a montré qu'il était très courageux avec le ballon, il joue avec une bonne énergie, prend beaucoup de responsabilités, cherche toujours des solutions offensives. Il a d'ailleurs fait une belle passe décisive à Kylian sur le premier but. Il a fait un bon match », confiait l'entraîneur du PSG après la victoire contre Nîmes (4-0). Eric Rabesandratana partage cette analyse.

«Cette première prestation nous offre beaucoup d’espoir»