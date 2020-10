Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un joli coup de Longoria validé par... un Champion du monde !

Publié le 18 octobre 2020 à 16h45 par La rédaction

Débarqué à l’Olympique de Marseille dans les dernières heures du mercato, Michaël Cuisance ne trouvait pas sa place au Bayern Munich. Son désormais ancien coéquipier, Lucas Hernandez, voit ce transfert comme une bonne chose.

Longtemps proche de rallier Leeds, Michaël Cuisance est finalement venu renforcer l’entrejeu de l’Olympique de Marseille. Titulaire pour son premier match sous ses nouvelles couleurs face à Bordeaux, le Français semble avoir satisfait André Villas-Boas. Avec l’OM, le milieu de terrain est promis à un temps de jeu conséquent, alors qu’il était à la peine pour s’imposer au Bayern Munich. Toutefois, les Bavarois l’ont laissé partir sous la forme d’un prêt avec option d’achat, ce qui n’enterre pas ses perspectives de revenir un jour chez les champions d’Europe.

« J’espère qu’il va faire une grosse saison »