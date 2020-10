Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Leeds, Bielsa... La nouvelle sorti de Cuisance sur son transfert avorté !

Publié le 18 octobre 2020 à 14h15 par La rédaction

Arrivé à l’Olympique de Marseille dans les dernières heures du mercato, Michaël Cuisance était tout proche de rejoindre Leeds selon les désirs de Marcelo Bielsa. Le joueur de 20 ans est revenu sur cet épisode lors d’un entretien.

Michaël Cuisance a enfin signé ses premiers pas en Ligue 1 ! Titulaire avec l’Olympique de Marseille samedi soir pour la rencontre face à Bordeaux, l’Alsacien a plutôt bien contribué au succès des siens (3-1). Débarqué dans les ultimes heures du mercato d’été sous la forme d’un prêt avec option d’achat, le néo-marseillais semble avoir porté satisfaction auprès de son entraîneur André Villas-Boas. Une aubaine qui a tout de la bonne opération, alors que le milieu de terrain a bien failli rallier les rangs de Leeds.

« Je suis passé rapidement à autre chose »