Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La nouvelle grosse annonce d'André Villas-Boas sur son avenir !

Publié le 18 octobre 2020 à 13h45 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, André Villas-Boas a déjà fait part de projets pour son avenir. Mais l'entraîneur de l'OM pourrait finalement prolonger son contrat.

En fin de saison dernière, l'aventure d'Andoni Zubizarreta à l'OM s'est terminée. Un départ qui n'avait pas plu à André Villas-Boas. L'entraîneur marseillais avait même envisagé de quitter la Commanderie. Le technicien portugais avait alors évoqué différents projets pour son avenir. Soit la présidence du FC Porto, son club de cœur, soit devenir sélectionneur pour participer à une Coupe du Monde. Alors que le contrat de Villas-Boas se termine en juin 2021, l'urgence se rapproche pour Marseille. Mais l'entraîneur pourrait finalement prolonger son histoire dans la cité phocéenne.

« Je me suis émotionnellement attaché à ce club »