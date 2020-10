Foot - OM

OM : Villas-Boas donne des nouvelles de Caleta-Car et Benedetto

Publié le 18 octobre 2020 à 11h03 par La rédaction

Après la victoire contre les Girondins de Bordeaux, André Villas-Boas a donné des nouvelles de Dario Benedetto et Duje Caleta-Car touchés à la cheville.