Foot - OM

OM : Amavi ironise sur son faux doublé

Publié le 18 octobre 2020 à 9h37 par La rédaction

Buteur contre les Girondins de Bordeaux, Jordan Amavi aurait pu même inscrire un doublé mais le troisième but de l'OM a finalement été accordé à Pablo contre son camp. Une situation qui amuse le Marseillais.