OM - Polémique : Après le Classico, Jordan Amavi fait son mea culpa !

Publié le 15 octobre 2020 à 15h15 par T.M.

Exclu lors du choc entre le PSG et l’OM, Jordan Amavi en était venu aux mains avec Layvin Kurzawa. Un comportement que regrette aujourd’hui le Marseillais.

Le dernier Classico entre le PSG et l’OM a été électrique et cela a même terminé en bagarre générale en fin de match. Alors que les esprits se sont échauffés, Layvin Kurzawa et Jordan Amavi en sont même venus aux mains. Exclus, le Parisien a écopé de 6 matchs de suspension, tandis que le Marseillais a été sanctionné de 3 matchs de suspension. Ayant purgé sa sanction, Jordan Amavi a fait son retour avec l’OM lors du dernier match. Désormais, le protégé d’André Villas-Boas veut passer à autre chose, regrettant d’ailleurs le comportement qu’il a eu lors de cette rencontre.

« Ce ne sont pas des gestes à voir sur un terrain de foot »