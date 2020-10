Foot - OM

OM : Un énorme casse-tête en prévision pour Villas-Boas !

Publié le 13 octobre 2020 à 3h30 par A.M.

Désireux d'avoir un effectif pléthorique afin d'attaquer la Ligue des Champions, André Villas-Boas est servi, notamment au milieu de terrain. Explications.

Cet été, l'Olympique de Marseille avait des objectifs clairs sur le marché. André Villas-Boas souhaitait recruter un latéral gauche, un défenseur central, un milieu de terrain à vocation défensive ainsi qu'un joueur offensif. Le technicien portugais a obtenu ces recrues avec en bonus le prêt de Michaël Cuisance. Par conséquent, l'entrejeu de l'OM a été bien renforcé par l'arrivée du joueur du Bayern Munich ainsi que celle de Pape Gueye. D'autant plus que si Maxime Lopez est parti, Morgan Sanson et Kevin Strootman, longtemps annoncés sur le départ, sont toujours là, sans compter Boubacar Kamara et Valentin Rongier. André Villas-Boas a donc à sa disposition six milieux de terrain pour trois postes.

L'embarras du choix au milieu de terrain