OM - Malaise : Pour Benedetto, l’OM va devoir se montrer patient

Publié le 11 octobre 2020 à 5h45 par Th.B.

En plein doute à l’OM, en atteste son manque de réalisme depuis le début de la saison, Dario Benedetto va prendre définitivement ses marques selon Djibril Cissé, avec le temps.

Depuis le début de la saison, Dario Benedetto n’a pas trouvé le chemin des filets. Pour être précis, l’attaquant argentin n’a plus marqué avec l’OM depuis le mois de février dernier et son triplé inscrit sur la pelouse de Nîmes (3-2). Depuis, c’est la disette pour Benedetto. De quoi lui valoir quelques critiques de la part des observateurs. Mais pour Djibril Cissé, ancien attaquant du club phocéen entre 2006 et 2008, il faut donner du temps à Dario Benedetto, et ce pour plusieurs raisons.

« Quand on est avant-centre, il y a des hauts et des bas »