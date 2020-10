Foot - OM

OM - Malaise : Dario Benedetto dans le collimateur de Villas-Boas ?

Publié le 7 octobre 2020 à 20h15 par T.M.

Durant tout le mercato, l’OM a cherché à recruter un nouvel attaquant de pointe. Un désir notamment d’André Villas-Boas afin de réellement mettre en concurrence Dario Benedetto, qui se montre de plus en décevant.

Avec 5 recrues lors de ce mercato, André Villas-Boas pourra notamment compter sur le talent annoncé de Luis Henrique dans le secteur offensif. A la recherche d’un attaquant, l’entraîneur de l’OM devra donc se satisfaire du Brésilien, ce qui ne semble pas forcément lui plaire. En effet, l’ancienne pépite de Botafogo est plus un joueur de côté qu’un véritable 9, au grand dam donc du Portugais. En effet, durant tout le monde, Villas-Boas aura cherché un véritable attaquant de pointe, ayant toutefois quelques critères. Alors que le Special Two aurait notamment refusé M’Baye Niang, il devra finalement se satisfaire de Dario Benedetto, qui qui pourrait s’avérer compliquer à moyen terme…

Des doutes qui apparaissent !