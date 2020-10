Foot - OM

OM - Malaise : En difficulté, Benedetto reçoit un soutien de taille !

Publié le 11 octobre 2020 à 1h15 par La rédaction

En difficulté cette saison, Dario Benedetto a pu compter sur le soutien de Djibril Cissé, qui le voit retourner la situation très vite.

Après une première année plus que convaincante, Dario Benedetto est en grande difficulté cette saison à l’OM. Après cinq rencontres de Ligue 1, l’attaquant de 30 ans n’a pas encore trouvé le chemin des filets. L’échec de l’OM dans son objectif de recruter une doublure à l'Argentin met ainsi en difficulté les Phocéens, qui restent sur une série de quatre matchs sans victoire. Alors qu’André Villas-Boas a récemment affirmé que Dario Bendetto avait tout son soutien, c’est désormais Djibril Cissé qui a pris la défense de l’ancien buteur de Boca Juniors.

« Il ne faut pas oublier ce qu'il a déjà fait depuis son arrivée »