OM - Polémique : Après l'affaire Neymar, Alvaro Gonzalez part au clash avec... DJ Snake !

Publié le 9 octobre 2020 à 21h45 par B.C. mis à jour le 9 octobre 2020 à 21h51

Alors qu'il n'a pas été sanctionné par la LFP après les accusations de racisme dont il faisait l'objet, Alvaro Gonzalez a interpellé la star DJ Snake, supporter du PSG, sur les réseaux sociaux. Et la star mondiale ne s'est pas privé de répondre au joueur de l'OM.

Alvaro Gonzalez persiste et signe. Alors que Neymar l'a accusé d'avoir tenu des propos racistes à son égard lors du Classique , le défenseur de l'OM a réaffirmé dans la presse espagnole ces derniers jours qu'il n'avait prononcés aucune parole déplacée. « J’ai été supérieur à Neymar sur ce match, je l’ai sorti de son match, d’où son impuissance ce jour-là. Il faut savoir digérer les défaites, savoir perdre et savoir quand les choses ne sont pas bien faites. En général, le match a été lamentable, avec de nombreuses provocations. Neymar m’a dit qu’il gagnait plus un jour que moi en un an. Et c’est vrai. Je lui ai dit que j’étais content de mon salaire. Je n’ai prononcé aucune insulte raciste. Je ne vais pas permettre d’humilier ma carrière en tant que joueur et comme personne », a notamment déclaré l'Espagnol, qui n'a pas été sanctionné par la commission de discipline de la LFP. Alors que l'on pensait cette affaire réglée, Alvaro Gonzalez a refait parler de lui ce vendredi soir en interpellant DJ Snake, grand supporter du PSG.

Alvaro interpelle DJ Snake après l'affaire Neymar

« Hola DJ Snake. Allez-vous continuer à m'envoyer des photos en privé maintenant que toute la vérité est connue ? Parfois, vous devez mettre les couleurs de côté », a lancé Alvaro Gonzalez sur Twitter , avant que l'artiste aux multiples tubes ne lui réponde avec une image où le mot « Racist » est inscrit. Le joueur de l'OM n'en est pas resté là en répondant à DJ Snake : « A la douche », message accompagné d'une autre image sur laquelle Alvaro enlace Bouna Sarr lors d'une célébration. La joute entre les deux hommes s'est poursuivie puisque DJ Snake a commenté une autre publication d'Alvaro Gonzalez dans la foulée, où ce dernier est photographiée dans les rues de Marseille sous le soleil, avec la phrase suivante « Fais attention, tu vas bronzer. »

Hola @djsnake. Allez-vous continuer à m'envoyer des photos en privé maintenant que toute la vérité est connue? Parfois, vous devez mettre les couleurs de côté. — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) October 9, 2020

A la douche pic.twitter.com/bAE9icPELC — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) October 9, 2020